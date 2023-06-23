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وزير الاقتصاد الفرنسى يؤكد توفير آليات التمويل لخطط مصر وفرنسا لبرامج التعاون

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:48 م
وزير الاقتصاد الفرنسى يؤكد توفير آليات التمويل لخطط مصر وفرنسا لبرامج التعاون الرئيس عبد الفتاح السيسى
باريس- محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في باريس مع "برونو لومير" وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك مع فرنسا في المجالين الاقتصادي والتنموي، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر لاستغلال الفرص الواعدة التى تتيحها المشروعات الكبرى.
 
من جانبه؛ أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، مؤكداً دعم فرنسا لمشروعات الشركات الفرنسية في مصر، وتوفير آليات التمويل اللازمة لخطط الدولتين لبرامج التعاون المالي والفني.
 
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تناول أعمال قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، والحاجة الملحة إلى القيام بإصلاحات ذات مغزى في منظومة التمويل العالمي بهدف إضفاء مزيد من العدالة عليها وتعزيز قدرة الدول النامية على مجابهة التحديات المتشابكة، لاسيما على صعيد تغير المناخ.

السيسي

الرئيس السيسي

التعاون بين مصر وفرنسا

وزير الاقتصادي الفرنسي

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