نشاط رياح ورطوبة.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى الأربعاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 23 يونيو حتى الأربعاء المقبل 28 يونيو 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلا ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى :

التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة .

ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

_ الجمعة 23 يونيو والسبت 24 يونيو :

شبورة مائية صباحا حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة. القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

_ من الأحد 24 يونيو وحتى الإثنين 28 يونيو :

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.