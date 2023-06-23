جورج فتحى بكفر الشيخ تعود على شراء صك الأضحية منذ 5 سنوات.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت الصور المشرفة لأبناء محافظة كفر الشيخ من المسلمين والمسيحيين، في كل المواقف والمناسبات، ومن بين هؤلاء شاب قبطي، تعود على شراء صك الأضحية منذ عدة سنوات، للتبرع به للأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

قال جورج فتحي دانيال رسله، من أبناء مدينة سيدي غازي، إنه بدأ شراء صك الأضحية منذ 5 سنوات، ومستمر حتى الآن، مؤكداً أحد أصدقائه اقترح عليه شراء صك الأضحية للتبرع به كان باقتراح أحد الأشخاص عليه بأن يقوم، بذلك لعدم وجود فرق بين مسلم أو مسيحي.

وأضاف جورج فتحي دنيال، لـ"اليوم السابع"، أن صكوك الأضاحي يتم توزيعها بالعدل على الأسر الأكثر احتياجًا، وأن مشاركته بشراء صكوك الأضحية من كل عام يعتبر من ضمن أعمال الخير المأجور عليها وليس هناك فرق بين ديانة مسلم أو مسيحي، وأنه اشترى صك الأضحية هذا العام بقيمة 2500 جنيه، مؤكداً أن رؤيته لعملية توزيع صكوك الأضحية على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة وفقًا لإحصائية يجريها أبناء محافظة كفر الشيخ، إضافة أنه يتابع توزيع الدكتور مصطفى سعفان، إمام وخطيب مسجد السلام بسيدي غازي في كفر الشيخ ، للحوم كانت من ضمن الأسباب التى جعلته يقدم على شراء صك الأضحية.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن مشاركة الأخوة المسيحيين أمر معتاد منهم كل عام، لمشاركة إخواننا المسلمين، في صكوك الأضاحي، مما يؤكد، على أن المجتمع كيان واحد بالتكافل الإجتماعى.

قال الدكتور مصطفى سعفان، إمام وخطيب مسجد السلام بسيدي غازي في كفر الشيخ، إن جورج فتحي دانيال رسله، من مدينة سيدي غازي بمحافظة كفرالشيخ، يحرص كل عام على المشاركة في صك أضحية الأوقاف، ويشاهد توزيع اللحوم لمستحقيها، ويعبر عن سعادته بذلك، وله كلمة شهيرة " الخير مش خاص بمسلم ولا مسيحي، الخير خاص بكل الناس، مؤكداً أن مسجد السلام الذي يخطب به بمدينة سيدي غازي، حوله جيرانه من المسيحيين، ونتعامل معاهم في كل المناسبات.



جورج فتحي مسيحي تعود على شراء صك الاضحية



شراء صك الاضحية عادة من جورج فتحي