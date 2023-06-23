مطار مرسى علم الدولى يستقبل 126 رحلة طيران أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع الجمعة المقبلة 126 رحلة طيران دولية أغلبها تصل من الدول الأوربية المختلفة، وذلك بارتفاع فى معدلات الوصول بقرابة 8 رحلات عن الأسبوع الماضى الذى استقبل فيه 118 رحلة .

وتجرى السلطات المختصة داخل مطار مرسى علم الدولى، عملية تسهيل لاجراءات الوصول للسياح فور وصولهم أرض المهبط للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر، وذلك مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية المتبعة للوافدين من الدول المختلفة .

وكشفت جداول الوصول الأسبوعية أن من المقرر وصول ال 126 رحلة طيران من قرابة 11 دولة اوربية على رأسهم المانيا، وبولندا والتشيك، وايطاليا، والنمسا، وسويسرا، وبلجيكا، وعدة دول اخرى مختلفة تصل منها رحلات على مدار الاسبوع .

من جانبه كشف أبو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمدينة مرسى علم، أن مدينة مرسى علم والذى يطلق عليها مالديف الشرق أو مالديف مصر، بدأت تستنقى روادها من محبى الاستمتاع والتمتع بالطبيعة حتى فى السياح الاوربين من يريد الحفلات والسخب يفضل الوصول الى الغردقة، بينما مرسى علم يصل اليها محبى الهدوء والطبيعة والكائنات البحرية واغلب زوار مرسى علم من كبار السن.

واضاف الخبير السياحى فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن اغلب الفنادق السياحية فى مرسى علم، لديها لا يقل عن 50 ٪؜ من العملاء الذهبيين الذين يصلون اكثر من 10 مرات للفندق، موضحا ان مرسى علم من يصلها يكرر الزيارة بشكل دائم ولا يمل من الوصول اليها.

وتوقع الخبير السياحي ابو الحجاج العمارى، ارتفاع معدلات الوصول خلال الفترات المقبلة، خاصة من السياح الاوربين .