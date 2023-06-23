مد فترة التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية ببنى سويف لنهاية يوليو

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو 2023 ،وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية ، في إطار فعاليات المبادرة التي اطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة تحت مظلة وجهود تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ،والتي تشهد رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

أكد المحافظ دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين، وطالب بسرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، كونها مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئى وآثار التغيرات المناخية وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له.

وأوضح أن المبادرة تشهد اختيار ستة مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة، وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية.