اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 05:47 م
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خلال مايو الماضى..

تقديم الخدمات الطبية لـ211 ألف حالة بالعيادات وأقسام الاستقبال بالمنيا

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:47 م
تقديم الخدمات الطبية لـ211 ألف حالة بالعيادات وأقسام الاستقبال بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لـ 211 ألف حالة على مدار شهر مايو الماضي، من خلال مجموعة من القوافل الطبية المتنوعة والعيادات الخارجية والمتنقلة التي نظمتها المديرية، شملت نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة لتوفير خدمة طبية لائقة مجانية للفئات الأولى بالرعاية فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.


وفى تقرير صادر عن مديرية الصحة، أشار أن إدارة الطب العلاجي قدمت خلال مايو الماضى خدمات طبية وعلاجية لعدد 211 ألف حالة، منها 160 ألفا بالعيادات الخارجية، و51 ألفًا بأقسام الاستقبال  والطوارئ بالمستشفيات، ورصد التقرير إجراء  8266 عملية جراحية  و468  حالة ولادة، وخدمات غسيل كلوى لـ 1011 مريض بإجمالي 11833 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ2000 مريض  بإجمالي 7830 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ18821  حالة وأشعة تلفزيونية لعدد  4133 حالة وأشعة مقطعية لـ1587 حالة، وعمل 39439  تحليلا، ورسم قلب لـ 3768  حالة و حالتى مناظير و24 دوبلر، و248 ايكو، إلى جانب تقديم خدمات طبية بأقسام الإستقبال والطوارئ بالمستشفيات  لـ 51652 حالة وتقديم خدمات عناية مركزة لـ  705 مرضى، وحضانات لـ 630 طفلا.
 
 

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