مدير مجزر بالإسكندرية يكشف طرق اختيار الأضحية الخالية من الأمراض.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تسعد محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تواصل المجازر بالمحافظة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال المواطنين لذبح أضحيتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، وفقًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد القصوى، ضمن خطة الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك.

وقال الدكتور رضا محمود مدير مجزر عبد القادر الآلى فى الإسكندرية، إن الأضحية يجب أن تكون عيناها سليمة لا حمراء ولا صفراء، وتكون الحركة طبيعة فى المشى وميكونش الحيوان أعور، أو أعرج، أو هزيل، لكن هناك عرج زائل من صدمه تعرض لها، وعند وضع الأطعمة أمامه يتناولها بشكل عادى، وذلك في العجول والخراف".

وأضاف الدكتور رضا محمود لـ"اليوم السابع"، أن مرض التاتونس يتسبب في شل حركة المواشي، وتكون قرون الأضحية موجودة وسليمة، والمجزر يقوم بالكشف قبل عمليات الذبح بعد الكشف على جميع المواشى قبل دخولها المجزر، وذبح السليم منها فقط، بعد إجراء الكشف الطبى، من خلال لجنة الطب البيطرى على الرأس والأمعاء والكرشة والقلب والزور والعينين والأسنان واللسان، ويتم ختم الذبيحة بعد التأكد أنها سليمة.

وأشار مدير مجزر عبد القادر بالإسكندرية، إلى أن الأضحية السليمة بعد الذبح يكون لونها طبيعى وواضح، وبخصوص الفرق بين العجول والأغنام، العجول لابد الكشف عليها بشكل كامل وخاصة الأربع غدد في العجول، أما الخراف فيكون نوعان من الأمراض الشائعة، لابد الكشف عليها، والتفريق بين السليمة والمصابة وهى الحمى أو الصفراء وتكون الحمي اللحمة لونها محمر، وعند القطع تكون مدممهة، أما الصفراء تكون لون الدهنة الطبيعي يكون لونها أفويات، وإن كانت لونها مصفر بشكل كبير في غير سليمة ، والكبدة لونها كالون الحنة، أما السلمية فيكون لونها فاتح ومحمر في القلب والطحال والكبدة وجميع أجزائها .

علي صعيد آخر، تستعد مجازر محافظة الإسكندرية، استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، علي مستوي 3 مجازر بالمحافظة وهما "مجزر عبد القادر، في منطقة عبد القادر بجوار المستعمرة، ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمي وغرب المحافظة، ومجزر أبوقير والذي يتواجد في منطقة أبو قير والذي يخدم مناطق شرق المحافظة، ومجزر كلية الزراعة بأبيس، خلف ديوان المحافظة الجديد على طريق الإسكندرية السريع، ويخدم مناطق وسط وحي شرق والجمرك وأحياء وسط.

وأصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، القرار رقم 198 لسنة 2023 بشأن خطة استقبال المحافظة عيد الأضحى المبارك، وجاءت أبرز مواد القرار، تنص على الحظر لكافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أى شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، وفى حالة المخالفة يقوم الحى المختص باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه ذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق حيث يتم إزالة الشادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وأعلنت محافظة الإسكندرية ، قرارت بالتصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحى الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة، ويصرح لأصحاب محال الجزارة وبيع وعرض اللحوم بذبح الأضاحى الخاصة بالمواطنين خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة وذلك وفقا للاشتراطات الواردة بإحكام هذا القرار.

وتتولى مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، وفى حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوم وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التى نص عليها القانون.



الكشف علي المواشي داخل مجازر الإسكندرية



الكشف علي المواشي داخل مجازر الإسكندرية



مواصفات الأضحية السليمة داخل مجازر الإسكندرية