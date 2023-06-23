محافظ مطروح يتفقد وحدة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال بمستشفى السلوم المركزى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستشفى السلوم المركزى والتابعة للامانة الطبية المتخصصة، وذلك فى إطار الجولة الميدانية للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تفقد محافظ مطروح ، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة ، ومدير مستشفى السلوم أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بعدد 8 سريرتستوعب عدد 15حالة من السلوم وبرانى.
كما تفقد قسم حضانات الأطفال بعدد 5 حضانات،ووجه محافظ مطروح بالعمل على زيادتها لاستيعاب مزيد من اعداد الأطفال المبتسرين ، وكذلك العمل على دعم للمستشفى بأجهزة رمد لفتح عيادة الرمد ودعمها بطبيب رمد بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة ، ووجه الأهالى الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لمساهمة المحافظة في 50%من قيمة الكشف بما يخفف عن الأهالي.
محافظ مطروح يتفقد الخدمات الطبية داخل مستشفي السلوم
محافظ مطروح يتفقد مستشفي السلوم
محافظة مطروح يتفقد حضانات الاطفال بمستشفي السلوم
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