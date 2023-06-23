محافظ مطروح يتفقد وحدة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال بمستشفى السلوم المركزى

كتب - أحمد الزغبى

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مستشفى السلوم المركزى والتابعة للامانة الطبية المتخصصة، وذلك فى إطار الجولة الميدانية للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح ، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة ، ومدير مستشفى السلوم أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بعدد 8 سريرتستوعب عدد 15حالة من السلوم وبرانى.

كما تفقد قسم حضانات الأطفال بعدد 5 حضانات،ووجه محافظ مطروح بالعمل على زيادتها لاستيعاب مزيد من اعداد الأطفال المبتسرين ، وكذلك العمل على دعم للمستشفى بأجهزة رمد لفتح عيادة الرمد ودعمها بطبيب رمد بالتنسيق مع الأمانة الطبية المتخصصة ، ووجه الأهالى الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لمساهمة المحافظة في 50%من قيمة الكشف بما يخفف عن الأهالي.



محافظ مطروح يتفقد الخدمات الطبية داخل مستشفي السلوم



محافظ مطروح يتفقد مستشفي السلوم



محافظة مطروح يتفقد حضانات الاطفال بمستشفي السلوم





