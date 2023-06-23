أوقاف مطروح: تجهيز 400 مسجدا وساحة لصلاة عيد الأضحى

أعلن الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة الأوقاف فى محافظة مطروح، جاهزية جميع المساجد والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك 1444، بكافة أنحاء المحافظة.

وقال الشيخ حسن عبد البصير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أنه تم الانتهاء من تحديد قائمة أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاة العيد، والتى تبلغ 400 مسجدا وساحة، وسوف تكون صلاة عيد الأضحى المبارك فى المساجد الكبرى والساحات العامة.

وأضاف وكيل أوقاف مطروح، أنه تم إعداد كافة التجهيزات تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة، فى حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء الخطبة، وكذلك، فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مؤكدا، أن هناك غرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة العيد على مستوى المحافظة.