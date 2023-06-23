كتب - أحمد الزغبى

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال الجولة الميدانية لمدينة السلوم، تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، بتفقد محطة تحلية المياه بالسلوم بطاقة 3500 م3/يوم .

واستمع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، من الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، حول تشغيل المحطة ومقترحات العمل على زيادة الإنتاجية لتصل الى 5 الاف م 3/يوم، بما يوفر مزيد من كميات ضخ المياه للمواطنين ، ووجه المحافظ بمراجعة تشغيل وتوزيع المياه شرق وغرب المدينة بما يلبى احتياجات المواطنين.

وكان تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال الجولة الميدانية لمدينة السلوم، يرافقة العميد عبد الغنى السماحى رئيس المدينة، وعادل منصور نائب رئيس المدينة ، والمهندس محمد القط مدير مشروع المواقف، والمهندس محمد العشري مدير عام مديرية الطرق ،لموقف السيارات وسط المدينة، وكذلك تفقد المواقع الجديدة المقترحة لاقامة موقف جديد لسيارات الركاب أكثر اتساعا وتنظيميا، ليتسع حجم وأعداد السيارات دون تكدس أو ازدحام داخل المدينة، وبما يليق ببوابة مصر الغربية ، وتيسير سفر العائدين من منفذ السلوم الى محافظاتهم او المسافرين إلى المنفذ مع تيسير الحركة المرورية، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.

كما تفقد محافظ مطروح الموقع المقترح لإقامة حديقة ومتنزه لأهالي مدينة السلوم وزائريها، وذلك على مساحة نحو 3 آلاف م2 حرصا على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.



محافظ مطروح يتفقد مشروع محطة تحلية مياه الشرب بالسلوم