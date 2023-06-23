محافظ مطروح يتفقد تطوير منفذ السلوم البرى لتسهيل حركة النقل

كتب - أحمد الزغبي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، منفذ السلوم البرى، يرافقه اللواء محمد صلاح نائبا عن اللواء محمد السوسى مدير منفذ السلوم البرى، والعميد عبدالغنى السماحى رئيس مدينة السلوم وعدد من القيادات التنفيذية بمطروح، وذلك بعد افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير منفذ السلوم البرى الأسبوع الماضى كبوابة مصر الغربية مع أهميته الاقتصادية والتجارية بين مصر وليبيا وشمال أفريقيا ، مع الإشادة بأعمال التطوير وتيسر اجراءات وصول الدخول والخروج من المنفذ فى اقل وقت، مما ييسر حركة الشاحنات والأفراد ومنع التكدس أو الازدحام ،كما تفقد محافظ مطروح، عدد من أقسام المنفذ المطور منها الثلاجات بعدد 24 ثلاجة كبيرة، والمخازن بعدد 10 مخازن.

واستمع محافظ مطروح، لشرح حول أعمال التطوير التى تمت على مساحة 285 فدانا،بهدف تيسير وسرعة حركة النقل والتجارة والأفراد مع توفير التأمين اللازم ،مع انشاء ورفع كفاءة 37 مبنى إدارى وامنى، وذلك على أحدث مستوى واجهزة تكنولوجية، مع مد طرق خرسانية بطول 255 ألف متر وطرق أسفلت بطول 155 ألف متر، بما يخدم التوسع في حركة التجارة ، ويوفر مزيد من فرص العمل، ويجرى العمل بالمنفذ من خلال ثلاث مسارات ، وهى مسار سيارات النقل مع استيعاب زيادة حجم، ومستقبل التجارة البينية كمسار متصل الى الصالة، وانهاء الاجراءات "المرور _ الجماراك_ الجوازات"، ومسار للسيارات الملاكى ومسار للأفراد مع وجود سيارات جولف لنقلهم حتى البوابة ، بما يسهل عبور الافراد خلال ساعة، والشاحنات خلال ساعتين، مع استيعاب مزيد من السيارات ،ومساحة انتظار لعدد1000 سيارة ملاكى ونقل ، بالإضافة إلى مسار منفصل طريق للطوارئ من اسعاف واطفاء وvip، وعمل منطقة امنية بها اجهزة كشف وفحص خارج المنفذ وتعقيم جميع السيارات قبل دخولها للمنفذ، مع تأمين المنفذ بأحهزة exry وكاميرات مراقبة، وكذلك إنشاء محطة تحلية مياه للبحر بطاقة 730 م3/ يوم.

وأشاد محافظ مطروح بجهود تطوير منفذ السلوم البرى في إطار اهتمام القيادة السياسية بمطروح والنهوض بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرضها.







جولة محافظ مطروح داخل منفذ السلوم البري



محافظ مطروح يتفقد مشروع تطوير منفذ السلوم البري