محافظ أسوان يشهد تسليم 1000 كوبون بـ 400 ألف جنيه لتوزيعها على الفقراء

أسوان - صلاح المسن

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تسليم 1000 كوبون مواد غذائية بقيمة 400 جنيه للكوبون الواحد، وذلك بإجمالى 400 ألف جنيه مقدمة من البنك الزراعى المصرى إلى محافظة أسوان لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، بحضور هشام نجم مستشار ورئيس مجموعة المخاطر بالبنك الزراعى المصرى، ويسرى بحر رئيس القطاع بأسوان .

من جانبه قدم محافظ أسوان شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك، للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الاهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للأسر الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وأشاد محافظ أسوان بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة التى لدى إدارة البنك الزراعى لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى سواء بتحديث منظومة الرى أو زيادة دخل الأسر الأكثر إحتياجاً بتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ، وغيرها الكثير والكثير

فيما أشار هشام نجم إلى أن تقديم كوبونات المواد الغذائية جاء بناءً على توجيهات علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى ضمن مجموعة من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف النشاط المجتمعى، والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجاً، موضحاً أن الكوبونات عبارة عن قسائم شراء لحوم ومواد غذائية مصدرة من " وزارة التموين " حيث تسلم لكل أسرة مستحقة 4 كوبونات لصرف اللحوم والمواد الغذائية وفقاً لاحتياجاتهم من أى مجمع استهلاكى يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية .