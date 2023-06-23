أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أعلن أشرف عطية، محافظ أسوان، مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية حتى نهاية يوليو المقبل، على الموقع الإلكترونى، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتفعيل " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " فى محافظات الجمهورية.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، دعمه الكامل للمبادرة وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة للمواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة.

وأشار إلى أن محاور المبادرة الوطنية جاءت لتؤكد على دور مصر الريادى فى مجال التنمية المستدامة ، كما أنها تعطى فرصة غير مسبوقة لوضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية ، وربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات المختلفة اللازمة لها من الداخل والخارج بشكل يحقق عوائد إيجابية متنوعة خلال الفترة القادمة.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد أعلنت عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بهدف إفساح المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة، لافتة إلى عقد المبادرة للعديد من البرامج التدريبية "أون لاين" فى مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم المشروع فى استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمى، بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية بقرار من دولة رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومى للمرأة .