ماكرون: وضعنا خارطة طريق للعمل على ميثاق مالى عالمى جديد

وكالات الأنباء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس، عن وضع خارطة طريق للعمل على ميثاق مالى عالمى جديد.

وطالب ماكرون بالعمل على إصلاح المؤسسات المالية العالمية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال إن النظام المالي العالمي أصبح غير عادل، وفشل في حماية الدول الأكثر فقرا، وأصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة.

وأكد جوتيريش، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس،: "يجب أن تكون هناك إصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي"، لا سيما أن هذا النظام فشل في توفير شبكة حماية للدول النامية.

وتهدف القمة الجديدة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "COP 27" العام الماضي في مصر، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر، ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، إلى جانب تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

واجتمع رؤساء دول ووزراء مالية ونشطاء من جميع أنحاء العالم في باريس يومي الخميس والجمعة، لبحث طرق إصلاح بنوك التنمية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومساعدتهم على مواجهة عالم يواجه أزمة تغير المناخ.