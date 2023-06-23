اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 يونيو 2023 01:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

ماكرون: وضعنا خارطة طريق للعمل على ميثاق مالى عالمى جديد

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:27 ص
ماكرون: وضعنا خارطة طريق للعمل على ميثاق مالى عالمى جديد ماكرون
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمى الجديد" فى باريس، عن وضع خارطة طريق للعمل على ميثاق مالى عالمى جديد.

وطالب ماكرون بالعمل على إصلاح المؤسسات المالية العالمية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال إن النظام المالي العالمي أصبح غير عادل، وفشل في حماية الدول الأكثر فقرا، وأصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة.

وأكد جوتيريش، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس،: "يجب أن تكون هناك إصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي"، لا سيما أن هذا النظام فشل في توفير شبكة حماية للدول النامية.

وتهدف القمة الجديدة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ "COP 27" العام الماضي في مصر، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها الحد من الفقر، ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، إلى جانب تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.

واجتمع رؤساء دول ووزراء مالية ونشطاء من جميع أنحاء العالم في باريس يومي الخميس والجمعة، لبحث طرق إصلاح بنوك التنمية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومساعدتهم على مواجهة عالم يواجه أزمة تغير المناخ.

 


ميثاق التمويل العالمى الجديد

فرنسا

ماكرون

ميثاق مالى عالمى جدي

قمه باريس

الرئيس الفرنسى

الامم المتحده



الموضوعات المتعلقة

خبراء يكشفون أهمية قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد.. محمود محيى الدين: تستهدف تطوير آليات التمويل بشكل عملى.. أحمد يعقوب: تعمل على تيسير تمويل التنمية.. على قطب: التمويل الدولى أساسى لمواجهة التغير المناخى

الخميس، 22 يونيو 2023 08:30 م

دبلوماسى سابق: مشاركة الرئيس السيسى فى "ميثاق التمويل العالمي" تدعم الدول النامية

الخميس، 22 يونيو 2023 07:44 م

متحدث الرئاسة: نقدر وندعم توجه قمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة.. وهناك خلل بالنظام المالى والاقتصادى العالمى.. المستشار أحمد فهمى: الرئيس الفرنسى اختص الرئيس السيسى بمأدبة غداء تقديرا له

الخميس، 22 يونيو 2023 09:10 م

التليفزيون هذا المساء.. متحدث الرئاسة: توجه قمة ميثاق التمويل العالمى المنعقدة نقدره وندعمه

الجمعة، 23 يونيو 2023 03:00 ص

ماكرون يستقبل الرئيس السيسي لحضور مأدبة عشاء مع القادة بقمة الميثاق التمويلى

الخميس، 22 يونيو 2023 11:47 م

الرئيس السيسى يشارك اليوم فى الجلسة الختامية لقمة ميثاق التمويل بفرنسا

الجمعة، 23 يونيو 2023 09:36 ص

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمى فى باريس

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:17 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة