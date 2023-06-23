ماكرون: فرنسا ستعيد تخصيص 40% من حقوق السحب فى صندوق النقد لصالح أفقر البلدان

وكالات الأنباء

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أن فرنسا ستعيد تخصيص 40% من حقوق السحب الخاصة لديها فى صندوق النقد الدولى، لصالح أفقر البلدان.

وقال إيمانويل ماكرون في حوار لقناة فرانس 24 ، "قمنا قبل عامين فى باريس بإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولى لصالح أفقر البلدان، خاصة البلدان الأفريقية. قلنا إنه يجب إعادة توجيه ما لا يقل عن 100 مليار يورو نحن كفرنسيين، سنعيد تخصيص 40% من حقوق السحب الخاصة بنا، هذا أمر ملموس".

ودعا ماكرون إلى "الحشد الدولى" لتنفيذ فرض ضرائب دولية على المعاملات المالية، وتذاكر الطائرات، والنقل البحري من أجل تمويل مكافحة التغير المناخي ومحاربة الفقر.

وقال: "ساعدونا في جلب جميع الدول التي ليس لديها حاليا ضريبة على المعاملات المالية ولا ضريبة على تذاكر الطائرات. ساعدونا في تعبئة المنظمة البحرية الدولية في يوليو لتحقيق فرض ضريبة دولية". وأكد أن "الفرض الضريبي الدولي في دولة واحدة لا ينجح".

وتستضيف فرنسا منذ الخميس وحتى الجمعة قادة العالم في قمة تهدف إلى تعزيز التضامن والتكيف الأكبر في مكافحة التغير المناخي وتحديات أخرى مثل الفقر وعدم المساواة.