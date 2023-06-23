ماذا يحدث فى جسمك إذا استبعدت السكر تمامًا من نظامك الغذائي؟

كتبت إيناس البنا

أصبح السكر، الذي يطلق عليه غالبًا "السم الحلو" ، مصدر قلق صحي كبير في مجتمع اليوم، يرتبط استهلاك كميات كبيرة من السكر بمجموعة من المشكلات الصحية ، بما في ذلك السمنة والسكري وأمراض القلب.

بينما يوصى على نطاق واسع بتقليل تناول السكر، نتعرف فى السطور التالية على ماذا يحدث عندما تقطع السكر تمامًا من نظامك الغذائي؟ وفقا لموقع " timesnownews"

مستويات طاقة كبيرة

من أهم فوائد التخلص من السكر زيادة استقرار مستوى الطاقة، يسبب السكر المكرر ارتفاعًا حادًا في مستويات السكر في الدم ، يتبعه انهيار، مما يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والخمول، عن طريق إزالة السكر من نظامك الغذائي ، يمكنك تجربة مستويات طاقة أكثر اتساقًا على مدار اليوم ، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والرفاهية العامة.

فقدان الوزن وتكوين الجسم



يمكن أن يكون للاستغناء عن السكر تأثير كبير على فقدان الوزن وتكوين الجسم. السكريات المضافة كثيفة في السعرات الحرارية ولا تقدم قيمة غذائية قليلة أو معدومة، عن طريق إزالة هذه السعرات الحرارية الفارغة ، فإنك تقلل من تناول السعرات الحرارية بشكل عام، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.

علاوة على ذلك ، يرتبط استهلاك السكر الزائد بزيادة دهون الجسم ، وخاصة الدهون الحشوية حول الأعضاء. يمكن أن يساهم التخلص من السكر في تكوين جسم أكثر صحة وتقليل مخاطر الإصابة بحالات مرتبطة بالسمنة.

تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة



يرتبط تناول السكر المفرط ارتباطًا وثيقًا بتطور الأمراض المزمنة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان. عن طريق قطع السكر تمامًا ، يمكنك تقليل مخاطر هذه الحالات بشكل كبير. يساعد التخلص من السكر على استقرار مستويات السكر في الدم ، وتحسين حساسية الأنسولين ، وتقليل الالتهابات ، وهي عوامل حيوية في الوقاية من الأمراض المزمنة وإدارتها.

تعزيز صحة العقل

أشارت الدراسات إلى أن الاستهلاك المرتفع للسكر قد يضعف الوظيفة الإدراكية ويزيد من مخاطر مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق. من خلال إزالة السكر من نظامك الغذائي ، قد تواجه تحسنًا في الوضوح العقلي واستقرار الحالة المزاجية، قد يعزز النظام الغذائي الخالي من السكر التركيز والتركيز وصحة الدماغ بشكل عام.

تحسين الصحة العامة



بالإضافة إلى الفوائد المحددة المذكورة أعلاه، فإن التوقف عن تناول السكر تمامًا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على صحتك العامة، من خلال التخلص من الأطعمة والمشروبات السكرية، فإنك تفسح المجال لمزيد من الخيارات المغذية مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، يوفر هذا التحول الغذائي الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية، مما يعزز الصحة والرفاهية المثلى.

يمكن أن يؤدي استبعاد السكر من نظامك الغذائي إلى مجموعة من النتائج الإيجابية ، بما في ذلك زيادة الطاقة وفقدان الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتعزيز الوضوح العقلي وتحسين الصحة العامة.

في حين أن التكيف مع نمط حياة خالٍ من السكر قد يتطلب بعض الجهد الأولي ، إلا أن الفوائد طويلة المدى تستحق العناء، يمكن أن توفر استشارة أخصائي رعاية صحية أو اختصاصي تغذية مسجّل توجيهًا شخصيًا ودعمًا لضمان اتباع نهج متوازن ومستدام لتقليل السكر، تذكر أن التغييرات الصغيرة يمكن أن تسفر عن نتائج مهمة لصحتك ورفاهيتك.