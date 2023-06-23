كيفية تحويل أكبر نقطتى تجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بالقوصية بأسيوط

تواصل محافظة أسيوط ، العمل علي تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وتحسين البيئة المحيطة بهم والحد من التغيرات المناخية عن طريق رفع وإزالة المخلفات ، والقمامة وزراعة الأشجار ورعايتها لخلق رئه خضراء بالشارع الاسيوطي وذلك لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة.

وفي هذه النقاط نبين كيفية تحويل أكبر نقطتي تجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بمدينة القوصية ضمن مبادرة "زراعة 100مليون شجرة..

1- تحويل أكبر نقطتي تجميع المخلفات الصلبة لحدائق صديقة للبيئة بمدينة القوصية بعد غلق نقاط تجميع المخلفات الصلبة التي تمثل بؤر تلوث بيئي

2- قامت إدارة المخلفات الصلبة وإدارة شئون البيئة بالمحافظة بالاشتراك مع رئاسة مركز القوصية بتنفيذ حملة نظافة وتشجير وتوعية بمدينة القوصية

3- رفع المخلفات الصلبة من أكبر نقطتي لتجميع المخلفات الصلبة بمدينة القوصية قبل زراعتها

4-أحد النقاط تقع بمنطقة الترعة القديمة بمساحة تقدر بحوالي 170 م2 والأخرى تقع بمنطقة الزرابي بمساحة 130م2

5- بناء سور حول نقاط تجمع القمامة بعد تنظيفها ، وإضافة طبقة كبيرة من التربة الطينية وتسويتها

6- زراعة النقطتين بأنواع مختلفة من اشجار الزينة والأشجار المثمرة الواردة ضمن المبادرة الرئاسية "زراعة100 مليون شجرة"

7-تحويل كل موقع من الموقعين من بؤرة تلوث بيئي إلى مكان صديق للبيئة.

8- توعية الأهالي المجاورين للموقعين بأهمية الحفاظ على النظافة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة وعدم إلقاؤها بهذه بالمواقع بعد إلغاؤها

9- توعية الأهالي بأهمية زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ لما تمثله من أهمية لتحسين نوعية الهواء وتلطيف للجو صيفا وعائد اقتصادي من ثمار وأخشاب