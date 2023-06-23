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فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:00 ص
فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم اليوم الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.

وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91  وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.

وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

 

 


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