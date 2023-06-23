غدا.. عرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" بأوبرا الإسكندرية

يوثق فيلم موسيقي في بر مصر "الزمان"، تطور الموسيقي المصرية زمنيا منذ عهد الفراعنة مرورا بأهم المحطات في تاريخها ووصولا للعصر الحديث منذ بدايات القرن العشرين، وحتي الآن مع التركيز علي أهم التجارب الموسيقية والغنائية في الموسيقي المصرية.

يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعام2019، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، والاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.