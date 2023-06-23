غدا.. عرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، غدا السبت، حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى، حيث يتم عرض فيلم موسيقي في بر مصر "الزمان" يعقب العرض ندوة فنية بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي أستاذ ورئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون والمخرجة حنان راضى، والدكتور مدحت عبد السميع حشاد أستاذ بقسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقي العربية"أكاديمية الفنون"، وتقديم الإعلامية مني حجاب.
يوثق فيلم موسيقي في بر مصر "الزمان"، تطور الموسيقي المصرية زمنيا منذ عهد الفراعنة مرورا بأهم المحطات في تاريخها ووصولا للعصر الحديث منذ بدايات القرن العشرين، وحتي الآن مع التركيز علي أهم التجارب الموسيقية والغنائية في الموسيقي المصرية.
يذكر أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعام2019، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، والاقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة، وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.
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