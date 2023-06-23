عيادات طبية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج

تقدم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اهتماماً كبيراً بصحة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لعام 1444هـ والبالغ عددهم 1300 حاج وحاجة من 90 دولة حول العالم, منذ وصولهم إلى المملكة، من خلال توفير عيادات طبية خاصة بكامل أدواتها ومجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب تخصيص سيارات إسعاف لنقل الحالات الحرجة بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تقديم خدمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.

وجهزت الوزارة في وقت سابق مقرات الضيوف في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادة بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.

من جهتهم عبر الضيوف عن فرحتهم العامرة منذ أن وطأت أقدامهم الديار المقدسة وسط الحفاوة التي تلقوها من قبل اللجان العاملة في البرنامج، داعين الله عز وجل بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين على ما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع دول العالم.