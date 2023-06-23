وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - في بيان صحفي مقتضب - أن نحو 50 ألف مُصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر بالقدس أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال.