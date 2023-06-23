ضبط 3 ركاب بمطار القاهرة بحوزتهم أقراص مخدرة وراكب يهرب صاعق وروادع

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط 3 ركاب بحوزتهم أقراص مخدرة وراكب بحوزته صاعق وروادع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

المحاولة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من ميلانو، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار تم ضبط راكب مصري بحوزته 20 قرص مخدر، بواسطة كل من مصطفي محمد و مصطفي مرسي و محمود طلعت مأمورا الجمرك تحت اشراف احمد فتحي مدير الحركة.

والمحاولة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الفرنسية القادمة من باريس حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته صاعق و أربعة روادع محظور حيازتهم طبقا للقانون رقم 394 لسنة 1954، كما افاد بذلك تقرير إدارة الحماية المدنية بالمطار، تم الضبط بواسطة كل من أحمد جمال رشدي و وليد جمال مأمورا الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة كل من عمرو غزال مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تحت اشراف محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2.

والمحاولتين الثالثة والرابعة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الرحلة القادمة من باريس حيث تم ضبط راكبين مصريين بحوزة الاول 89 قرص ترامادول المخدر و بحوزة الثاني 168 قرص لنفس العقار المخدر، تم الضبط بواسطة كل من اسلام ماهر وامير محمود مأمورا اللجنة الجمركية ومصطفي صادق مأمور التفتيش اليدوي، ومن إدارة الفحص بالأشعة محمد حميدة مأمور الجمرك و محمود شحاته رئيس القسم تحت اشراف احمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف من أيمن عبد ربه شملول مدير الجمرك.

من جانبه أمر أحمد عبد الهادي مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 70 لسنة 2023 ضد الراكب الأول، وأمر احمد عمر كحك مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 71 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، كما امر صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية بتحرير محضري ضبط جمركي ارقام 72 و 73 لسنة 2023 ضد كل من الراكبين الثالث والرابع علي الترتيب، وذلك بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الركاب الأربعة للنيابة المختصة.