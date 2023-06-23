اليوم السابع
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ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بروض الفرج

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:43 ص
ضبط عاطلين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بروض الفرج حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


روض الفرج

سرقة الدراجات

الدراجات النارية

أمن القاهرة



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