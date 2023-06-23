اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:12 م
ضبط المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة بالقاهرة حملات امنية، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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شنت أجهزة الأمن بالقاهرة حملات أمنية ، فى ضبط المتهمين بحيازة والإتجار فى المواد المخدرة حيث تمكنت من 
ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - - 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).
 
 كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 2 هاتف محمول – مبلغ مالى).
  وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار الحوادث

المخدرات

عقوبة حيازة مخدرات

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