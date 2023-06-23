اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 01:07 م
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ضبط كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بدمياط

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:07 م
ضبط كمية من المواد المخدرة فى حملة أمنية بدمياط حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أعد قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور - الزرقا – كفر سعد) وأقسام شرطة (ثان دمياط – دمياط الجديدة - السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 12 كيلو جرام - – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى ، عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 7 متهمين " لعدد 6 منهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق. .

 


حملة امنية

دمياط

الامن العام

وزارة الداخلية




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