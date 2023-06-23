سفير مصر فى بروكسل يلتقى رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالاتحاد الأوروبى

كتب أحمد جمعة

التقي السفير الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبي، "أوليفر روبكي"، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للمجلس الأوروبي بالاتحاد الأوروبي؛ حيث قدم له التهنئة على تولى مهام منصبه حديثاً، والتطلع لمواصلة التعاون معه وفريق عمله خلال فترة ولايته تعزيزاً للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وتحقيقاً للمصلحة المشتركة.

وتناول اللقاء عدداً من ملفات التعاون الهامة بين مصر والاتحاد الأوروبى فى إطار الزخم الذى تشهده العلاقات بين الجانبين فى كافة أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية البناء على ذلك التطور الجارى.





بحسب بيان لسفارة مصر في بلجيكا، تم إلقاء الضوء على الطفرة التي يشهدها التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة؛ وعلى رأس ذلك مشروعات الربط الكهربائي والتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، إلى جانب التعاون في مجالات الطاقة التقليدية من الغاز الطبيعي في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتداول الطاقة.

كما تم التشديد على الدور الحيوي لمصر في إطار محيطها الإقليمي والنجاحات المصرية المحققة في مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.





تم تناول التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر جراء الأزمة الاقتصادية العالمية واستقبال مصر لتدفقات الوافدين من السودان جراء الأوضاع الداخلية هناك؛ فضلا عن استضافة ملايين من اللاجئين والمهاجرين بالفعل على أراضيها يتمتعون بالخدمات الأساسية بعيداً عن أية مراكز للاجئين.

كما أعرب رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية عن تقديرهم لاستضافة مدينة الإسكندرية الاجتماع الأورومتوسطي للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة؛ والذي تستضيفه مصر للمرة الأولى يومي 5 و6 يوليو2023.

وتم التأكيد على أهمية الموضوعات التي سيتناولها الاجتماع الأورومتوسطي على جدول أعمالها هذا العام والتي تشكل أولوية للجانبين الأوروبي في إطار تعاونه مع دول جواره الجنوبي على المستوى الأورومتوسطي، وللجانب المصري أيضا، والمتمثلة في قضايا الطاقة، والتحول التكنولوجي، وندرة المياه.