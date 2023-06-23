روسيا توسع قائمة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن روسيا وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول البلاد، ردًا على الحزمة الأخيرة من العقوبات الغربية ضد موسكو.

وذكرت الخارجية، في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "ردًا على هذه التحركات غير الودية، وسعت روسيا بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذين يُحظر عليهم دخول أراضي بلادنا، وفقًا للقانون الفيدرالي بشأن قواعد الخروج والدخول".

كما وصف البيان إجراءات الاتحاد الأوروبي بأنها "غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".. مُضيفة أن القيود تنطبق أيضًا على المشرعين من دول الاتحاد الأوروبي الذين "يروجون لأجندة المواجهة مع روسيا".

وأوضحت الخارجية في بيانها أن هذا الإجراء أيضًا يشمل ممثلي الشرطة والأجهزة الأمنية والمنظمات الحكومية والتجارية في دول الاتحاد الأوروبي ومواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركين في تقديم المساعدة العسكرية للنظام الأوكراني، إلى جانب ممثلي الهياكل الأوروبية المسؤولة عن فرض عقوبات ضد روسيا والتي تحاول أيضًا تقويض علاقات روسيا مع الدول الأخري.

وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي تبني حزمة العقوبات الحادية عشرة ضد روسيا، في وقت سابق من اليوم. كما رحبت المفوضية الأوروبية باعتماد المجلس الأوروبى الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب عملياتها العسكرية فى أوكرانيا.