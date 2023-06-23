روسيا تنتقد مشروع قانون أمريكى يخص بأوكرانيا وتحذر من مواجهات مباشرة مع الناتو

أحمد علوى

انتقدت روسيا، الجمعة، مشروع قرار بمجلس الشيوخ الأمريكي ينص على تصنيف أي استخدام للأسلحة النووية في أوكرانيا على أنه هجوم على دول حلف الناتو، إذ اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن الخطوة "استفزازية" وحذر من تصعيد التوترات.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، الجمعة، عن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، قوله إن "التكهنات بشأن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية سخيفة"، مشدداً على أن موسكو "قوة نووية مسؤولة".

واعتبر أنتونوف أن "مشروع قرار الحزبين الذي قُدم إلى مجلس الشيوخ بشأن الرد على تهديد الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروس "مظهر آخر من مظاهر الكراهية العمياء لروسيا".

وانتقد الدبلوماسي الروسي أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين اقترحوا مشروع القرار، قائلاً إن "النخبة الأمريكية تُظهر جهلاً مطلقا في المجال الاستراتيجي"، موضحاً أن نشر روسيا لأسلحة نووية تكليكة في بيلاروس تم بناءً على أسس قانونية ولا يشكل أي خرقاً لأي التزامات دولية.

وحذر من أن "أصحاب هذا المشروع حريصون على انخراط الولايات المتحدة بشكل أعمق في نزاع أوكرانيا"، مشدداً على أن التصريحات "الاستفزازية وقصيرة النظر لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لا تؤدي إلا إلى تصعيد التوتر وزيادة خطر انزلاق الوضع إلى خط أكثر خطورة".

كما حذر من مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، قائلاً إن "مثل هذه الممارسات تتجاوز مبادرة مجنونة أخرى لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركيين الذين يعانون من الخوف من روسيا وهي مثال لشخص يقود نحو مواجهة مباشرة بين روسيا ودول الناتو بقيادة الولايات المتحدة".

جاءت تصريحات السفير الروسي على خلفية تقديم عضوي مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي جراهام والديمقراطي ريتشارد بلومنتال، الخميس، مشروع قرار أمام مجلس الشيوخ للرد على التهديد الروسي باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وينص مشروع القرار على اعتبار استخدام النووي الروسي في أوكرانيا "هجوماً على حلف الناتو"، ما يسمح لأعضاء الحلف بما في ذلك الولايات المتحدة بالدخول في الحرب، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.