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أكرم القصاص
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الريادة مسئولية الدول المتقدمة

رسائل الرئيس السيسى خلال الجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولى.. إنفوجراف

الجمعة، 23 يونيو 2023 02:49 م
رسائل الرئيس السيسى خلال الجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولى.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، إنه كان موجودا فى باريس خلال قمة المناخ عام 2015، حيث كان هناك قوة دفع كبيرة في مؤتمر المناخ، وخصص وقتها 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة، مساهمة منها، وسيتم تكرار الرقم سنويا لصالح تغيرات المناخ، مؤكدا أن هذا أمر جيد.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التى اختتمت فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أدارها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
 
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التحدى الذى يهدد العالم واضح.. والإرادة متوفرة لمواجهته
 
فى مصر ودولنا كان القادة يقدمون وعودا كثيرة فى الانتخابات دون تحقيق جزء كبير منها
 
أنا لما جيت ما قلتش كده خالص.. وقلت ما عنديش حاجة أوعد بيها.. إلا العمل والصبر
 
لم أطلق مشروعا إلا عند افتتاحه مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدا
 
الريادة مسئولية الدول المتقدمة تجاه من لا يمتلكون التكنولوجيا
 
البنية الأساسية القارية فى أفريقيا ستحول وجه القارة حال الاستفادة منها
 
نتحدث عن حقوق الإنسان بينما يغرق 2700 سنويا بالهجرة غير الشرعية
 
إذا لم يجد الناس فى أفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا فى اتجاه اللى عندهم الأمل والفرصة فى أوروبا
 
مصر لديها 9 ملايين ضيف من القادمين من الدول الأخرى

الرئيس السيسى

السيسى

افريقيا

التنمية في افريقيا

ميثاق التمويل العالمي

اليوم السابع بلس



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