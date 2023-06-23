رسائل الرئيس السيسى خلال الجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولى.. إنفوجراف

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، إنه كان موجودا فى باريس خلال قمة المناخ عام 2015، حيث كان هناك قوة دفع كبيرة في مؤتمر المناخ، وخصص وقتها 100 مليار دولار من جانب الدول المتقدمة، مساهمة منها، وسيتم تكرار الرقم سنويا لصالح تغيرات المناخ، مؤكدا أن هذا أمر جيد.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسى، فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التى اختتمت فعالياتها بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي أدارها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.





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