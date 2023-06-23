حملة أمنية مكبرة لضبط لصوص الدراجات النارية فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عدة حملات أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون، حيث تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تشكيلات عصابية في عدد من المناطق على مستوى العاصمة، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، وبيعها لعملائهم بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – بدائرة قسم شرطة 15 مايو) لقيامهما بسرقة دراجة هوائية من أمام أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.. وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" ، وأضافا بإرتكابهما عدد (10) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتصرفهما بكافة المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه ، وبحوزته كافة الدراجات المستولى عليها وبإستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة.

ضبط (إحدى السيدات - بدائرة قسم شرطة الموسكى) لقيامها ببيع جهاز تابلت بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية بأحد محال الأجهزة الإلكترونية الكائنة بدائرة القسم ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقة شنطة بداخلها بعض الأجهزة الإلكترونية من داخل إحدى السيارات حال توقفها بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "كسر الزجاج" بالإشتراك مع (شخصين "لهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (جهاز "تابلت" - عدد 2 هاتف محمول "مجهولين المصدر"- أجنة حديدية - جاكوش - سيارة ملك وقيادة أحدهما) وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات حيازتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج والمغافلة" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم وإعترفوا بإرتكاب عدد (3) وقائع أخرى ، وتم بإرشادهم ضبط جهاز لاب توب لدى عميلهم "سيئ النية" "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة ، بإستدعاء المجنى عليهم، تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - بدائرة قسم شرطة حلوان) لقيامهما بسرقة (شاشة تليفزيون - إسطوانة بوتاجاز) من إحدى الشقق بدائرة القسم وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وبمناقشتهما إعترفا بإرتكاب العديد من الوقائع ، تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن أحدهما.

ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – بدائرة قسم شرطة الشروق ) بحوزتهما (2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – جهاز لاسلكى "هيكلى") لتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال الشرطة" حيث يقوما بإستئجار السيارات وإستخدامها فى إرتكاب الوقائع ، وأقروا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة ، وأقرا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية ،كما تم ضبط السيارات المستخدمة فى إرتكاب تلك الوقائع ، بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمان وإتهموهما بالسرقة.