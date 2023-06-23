اليوم السابع
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حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى بالجيزة دون تصريح و5 آلاف جنيه غرامة للمخالفين

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:58 م
حظر نقل وحفظ جلود الأضاحى بالجيزة دون تصريح و5 آلاف جنيه غرامة للمخالفين جلود الأضاحى
كتبت - مرام محمد

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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر نقل وحفظ جلود الهدى و الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح وكذا تفرض غرامة على المخالف بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة مؤكدا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأشار أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد بالمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري والشئون الصحية والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وشئون البيئة والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوفر لديها المقدرة والمقترحات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك حفظ مخلفات الذبح والجلود.

وأكد على تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة فى الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين، وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة المالية.


عيد الاضحى

الجيزة

محافظ الجيزة

اضاحي العيد



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