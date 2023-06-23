حصول محطتى رفع صرف صحى وشبكاتها بسوهاج على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

حصلت محطة رفع المراغة الرئيسية، التى تبلغ طاقتها التصميمية 21 ألف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها ومحطة رفع رقم 1 التى تبلغ طاقتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب لكل يوم وشبكاتها بمركز المراغة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" بدون ملاحظات والتي تم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب.

وأضاف أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

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وأشار المهندس حسام الدين طه مدير الإدارة الفنية المستدامة، إلى أنه حصلت 12 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 364 الف متر مكعب يوم بنسبة 68 % من المياه السطحية كما حصلت 7 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 163 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 72 % من اجمالى مياه الصرف الصحى وأن هناك خطة طموحة لحصول جميع المحطات السطحية الكبرى ومحطات معالجة الصرف الصحي على تلك الشهادة الدولية لتحقيق أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى.