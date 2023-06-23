إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهدت قرية نجع طايع بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة بيجو، على الطريق عقب اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص من مستقلى السيارتين، تم الدفع بخمسة سيارات إسعاف إلى مكان، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية، قد تلقت بلاغا بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية نجع طايع اتابع مدينة المراغة، حيث تبين أن المصادمة وقعت بين سيارة ميكروباص وسيارة بيجو ووجود مصابين، تم الدفع بالمعدات اللازمة، وتم رفع أثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

بالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين وقوع صادمة على الطريق أمام قرية نجع طايع بين سيارتين إحداهما سيارة ميكروباص والأخرى سيارة بيجو نتج عن الحادث إصابة ب . ب . أ 45 سنة بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ع . ف . ا 58 سنة بجروح بالرأس وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة ج . ج . م 23 سنة بنزيف من الأنف وإشتباه ما بعد الإرتجاج، وإصابة م . ع . م 43 سنة بإشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة س . و . ع 10 سنوات بنزيف من الأنف وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة إ . ي . ع 46 سنة بنزيف من الأذن اليمني وسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وإصابة أ . م . ع 35 سنة بجروح متفرقة بالوجه وكسر بالزراع الأيسر بجروح متفرقه بالوجه وكسر بالذراع الأيسر، وإصابة م . ا . م 43 سنة بإشتباه نزيف داخلي بالمخ وغيبوبة تامه.

تم نقل المصابين الثمانية إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العاج اللازم تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.