جفاف الجسم في الصيف يسبب صداعا مستمرا.. نصائح صحية

كتبت رانيا عامر

حذرت دراسة طببة حديثة من أن جفاف الجسم في الصيف يسبب صداعا مستمرا بسبب أن الدم يصبح مع نقص السائل أكثر لزوجة، ما يعطل عملية دوران الدم في الأوعية الدقيقة .وفقا لصحيفة "إزفيستيا".وأوضحت الدراسة أن الكثير من الناس يعانون مشكلات الصداع في فصل الصيف، حيث يكون من السهل التعرض للإصابة بضربة الشمس أو ضربة الحرارة.

ونصحت الدراسة بوضع ماء بارد على الجسم حيث يساعد مراعاة مستوى السائل الموصى به في الجسم بمعدل 60-70 مليلتر لكل كيلوجرام من الوزن على تجنب الصداع الناتج عن اجتفاف الجسم (فقدان الجسم لسوائله). أعلنت ذلك الطبيبة تاتيانا فوروبييفا في مقابلة مع وكالة " نوفوستي" في مقاطعة موسكو.

وتنصح الدراسة بضرورة طرق تجنب عواقب الطقس الحار. وقال إنه يجب على الناس ارتداء قبعة أو باندانا عند التواجد تحت الشمس، كما يجب اختيار أزياء فاتحة الألوان للحيلولة دون الإحماء.

ويفضل كذلك الخروج إلى الشمس بأقل قدر ممكن، ومن ناحية أخرى يجب عدم البقاء لفترة طويلة في غرف خانقة، لأن ذلك قد يسبب صداعا أيضا.

علاج جفاف الجسم:

تستخدم بعض العلاجات المنزلية لجفاف الجسم منها:

1-استخدام بعض الزيوت الطبيعية: مثل: زيت اللافندر، وزيت النعناع.

2-وضع الكمادات الباردة: قد يُساعد وضع كمادات الماء الباردة في التخفيف من الحرارة والصداع الناتج عنها.

3-شرب شاي الأعشاب المثلج: قد تُساعد المشروبات الطبيعية الباردة في التخفيف من الصداع.

4-شرب بعض أنواع الأعشاب: مثل: اليانسون، ولحاء الصفصاف.