جارديان: التضخم يعيق قدرة ريشى سوناك على الوفاء بتعهد تخفيف أزمة المعيشة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن تعهد ريشي سوناك، رئيس الحكومة البريطانية، بتخفيف أزمة تكلفة المعيشة يواجه تحديات بعد أن اضطر بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة إلى 5% في خطوة لكسر التضخم تخاطر بدفع الاقتصاد إلى الركود.

ومع تعرض رئيس الوزراء لانتقادات بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض ، دفع بنك إنجلترا من خلال زيادة نصف نقطة ، مستخدمًا ما وصفه الاقتصاديون بتكتيكات "الصدمة والرعب".

ويستعد حاملو الرهن العقاري لمزيد من الألم ، حيث وصلت المعدلات الآن إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية لعام 2008 ، وتراهن الأسواق على زيادة أخرى إلى 6% بحلول عيد الميلاد.

وقال رئيس الوزراء إنه يؤيد تحرك البنك ، على الرغم من التحذيرات من أن الاقتصاد قد يكون مضطرا إلى الركود من أجل ترويض أكبر ارتفاع في الأسعار في مجموعة السبع.

وفي حديثه في زيارة لمركز توزيع Ikea في كنت بعد قرار البنك ، سعى سوناك إلى طمأنة العمال من خلال القول إنه يتحمل المسئولية "بالكامل ، 100% على عاتقه" لتخفيف الضغط على تكاليف المعيشة ويجعلها مهمته المركزية.

وقال: "سيكون الأمر على ما يرام وسوف نتجاوز هذا وهذا هو أهم شيء أريد أن أخبركم به اليوم".

وكرر وعده بخفض معدل التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام ، لكنه قال إنه "من الواضح أنه أصبح أكثر صعوبة" للوفاء بالتعهد واعترف بأن فرص القيام بذلك تتضاءل.

وقال جو نيليس ، أستاذ الاقتصاد العالمي في كلية كرانفيلد للإدارة: "ينشر بنك إنجلترا تكتيكات الصدمة والرعب في محاولة لإخراج الاقتصاد من حالة التضخم الحالية. أصبح التضخم جزءًا لا يتجزأ من النظام مع وجود علامات قليلة على انحسارها. لسوء الحظ ، من المتوقع حدوث المزيد من المصاعب المالية للعديد من الملايين من الأسر - وأولئك الذين في الطرف الأدنى من مقياس الدخل مع الرهون العقارية ذات الأسعار المتغيرة ، أو الذين هم في طور إعادة الرهن ، سيكونون الأكثر تضرراً ".

وأظهرت الأرقام يوم الأربعاء أن التضخم ظل دون تغيير عند 8.7% في مايو ، مما أدى إلى التوقعات بأن بنك إنجلترا لن يكون لديه خيار سوى الرد. وكان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 8.4% ، ولا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%.