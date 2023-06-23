ثقافة الطود بالأقصر تناقش فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة وأهمية العلم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قصور ثقافة الأقصر، تقديم سلسلة من المحاضرات والفعاليات الثقافية ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر، حيث قدم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة" أوضح الشيخ محمد محمود فضل هذه الأيام من خلال ذكرها في القرآن الكريم، وأنها من أيام المعلومات، وفيها يوم عرفة يوم مغفرة الذنوب ويوم العتق من النار، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر حسن أحمد ألقى قصيدتى "فيض الماء، رحيل"، وكذلك أعدت مكتبة الرياينة الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "فارق".

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية محاضرة بعنوان "أهمية العلم" تحدثت منال جمعة عن أهمية التعليم في حياة الإنسان ودور العلم في تنمية الإنسان والمجتمع، فوائد العلم والفرق بين العلم والجهل، وأهميته للفرد والمجتمع، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي قصة بعنوان "البناء الكبير" تأليف محمد عبد الحفيظ سردتها صفاء موسى.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" دور المؤسسات الثقافية في تأطير الحالة الأدبية" تحدث محمد جاد المولى عن المؤسسات الثقافية وتنوع أدوارها والجمهور المستهدف من الحالة الثقافية وأهمية بناء المبدع ثقافيا، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية قصيدة بعنوان "حبة حنية" للشاعر حمدي الخمساوي، من خلال اجتماع نادي الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس النادي، وأقام قصر ثقافة أرمنت موشحات دينية بعنوان "حين يهدي الصبح إشراق ثناء" للمنشد طه مساعد، وكذلك نفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة قرأت كتاب بعنوان "تجديد النحو" تأليف د. شوقي ضيف يتضمن الكتاب أسس تجديد النحو، نطق الكلمة وأقسام الفعل وتصاريفه والحروف، مشتقات الأعراب والبناء ألقتها فاطمة حسن، كما نفذت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الحصان الصغير" تأليف كريمة متولي سردتها منال عبد الرسول تتضمن القصة ملازمة الكبير للصغير من أجل الحماية والرعاية وتعلم الصغير مهارة تحمل المسؤولية.

وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "العنصرية ودورها في تبديد التلاحم" أوضح يحيى أحمد مفهوم العنصرية ومعنى التلاحم في توافق الرؤى، الخصوصية والحياد، وكيفية عودة وحدة الهدف وغياب العنصرية، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "أهمية التخطيط للفرد والمجتمع" تحدث د. عبده الضوي عن أهمية التخطيط، وكيف يتم التخطيط على أسس سليمة، كما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "صحتك النفسية والمحافظة عليها" أوضح محمد الصادق الصحة النفسية وأهميتها، الابتعاد عن الانفعال، وأعراضها، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة أشغال يدوية نحت على حجر الألباستر بالكتابة الهيروغليفية نفذها حسان على، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها حسن رفاعي، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة مشغولات يدوية نفذتها أسماء أحمد أوضحت كيفية التطريز بغرزة السلسلة.



ثقافة الطود بالأقصر تناقش فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة



جانب من المحاضرات بقصور ثقافة الأقصر



محاضرات حول فضل العشرة الأوائل من ذي الحجة وأهمية العلم



