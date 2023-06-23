اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 04:22 ص
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تعرف على تطور زيادة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022

الجمعة، 23 يونيو 2023 04:09 ص
تعرف على تطور زيادة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتب مدحت عادل

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أظهرت النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 "، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من أهم المؤشرات المتعلقة برأس المال وتطور المشروعات تحت التنفيذ، ومن أهمها:
 
ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 280.1 مليار جنيه مقابل 160.2 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بزيادة 74.8% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل لتصل الي 102.7 مليار جنيه مقابل 6مليار جنيه بزيادة 1632.6% عن عام 2020/2021.
 
انخفضت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 147.9 مليار جنيه مقابل 165.7 مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 10.8% نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها الي أصول ثابتة علي الرغم من ارتفاعها في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بزيادة 67.5% عن عام 2020/2021 . 
 
ارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1130.0    مليار جنيه مقابل 796.1 مليار بزيادة 41.9% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قدرها 46.4%  عن عام 2020/2021. 
 
ارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل الي 250.1 مليار جنيه مقابل 210.2 مليار جنيه بزيادة 19% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3% وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8% عن عام 2020/ 2021 .
 
ارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 3372.8 مليار جنيه مقابل 2817.8 مليار جنيه بزيادة 19.7% عن عام 2020/2021 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون -استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك) عن عام 2020/2021. 
 
ارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 339.9 مليار جنيه مقابل 285.2 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 19.2% عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للبترول (نشاط التعدين) بزيادة 216.3% عن عام 2020/2021 لتغطية فرق أسعار البترول عالميا .
 
 

جهاز الاحصاء

الجهاز المركزى للاحصاء

صادرات مصريه

واردات مصريه



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