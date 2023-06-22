اليوم السابع
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الخميس، 22 يونيو 2023 02:43 م
أكرم القصاص
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74.8 % زيادة بقيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022

الخميس، 22 يونيو 2023 01:17 م
74.8 % زيادة بقيمة رأس المال المدفوع للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 جهاز الإحصاء- أرشيفية
كتب مدحت عادل

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أصــــدر الجهـــاز المركزي للتعبئــة العامة والإحصــاء اليـــوم الخميس " النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية للهيئات الاقتصادية عام 2021/2022 ".  
 
ومن أهم المؤشرات ارتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل 280.1 مليار جنيه مقابل 160.2مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبه زيادة قدرها74.8% نتيجة لارتفاع أنشطة التخزين والدعم للنقل لتصل الي 102.7 مليار جنيه مقابل 6مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 1632.6%عن عام 2020/2021.
 
و انخفضت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 147.9 مليار جنيه مقابل 165.7مليار جنيه عن عام 2020/2021 بنسبة انخفاض 10.8% نتيجة لاكتمال المشروعات وتحويلها الي أصول ثابتة علي الرغم من ارتفاعها في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة زيادة قدرها 67.5% عن عام 2020/2021 . 
 
وارتفعت إيرادات النشاط الجاري لتصل الي 1130.0 مليار جنيه مقابل 796.1 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 41.9% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع إيرادات للهيئة العامة للبترول متأثرة بارتفاع أسعار البترول عالميا بنسبة زيادة قدرها 46.4%  عن عام 2020/2021، وارتفعت قيمة الفائض القابل للتوزيع ليصل الي    250.1مليار جنيه مقابل 210.2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19% عن عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع نشاط العقارات والتأجير بنسبة 91.3% وأيضا نشاط النقل والتخزين بنسبة زيادة قدرها 27.8% عن عام 2020/ 2021 .
 
وارتفعت قيمـة الأصول المتداولة لتصل 3372.8مليار جنيه مقابل 2817.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 19.7%عن عام 2020/2021 نتيجة الارتفاع في كافة عناصرها (المخزون - مدينون -استثمارات ماليه - نقديه بالبنوك)عن عام 2020/2021 ، وارتفعت قيمة الإعانات لتصل الي 339.9مليار جنيه مقابل 285.2 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 19.2% عام 2020/2021 نتيجة ارتفاع الدعم المقدم للهيئة العامة للبترول (نشاط التعدين) بنسبه زيادة قدرها 216.3%عن عام 2020/2021لتغطية فرق أسعار البترول عالميا .

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