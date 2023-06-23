اليوم السابع
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الجمعة، 23 يونيو 2023 10:23 م
أكرم القصاص
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تحرير 12 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة للإشغالات بمركز ديرمواس بالمنيا

الجمعة، 23 يونيو 2023 10:07 م
تحرير 12 محضرا مخالفا خلال حملة مكبرة للإشغالات بمركز ديرمواس بالمنيا اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام، وذلك فى إطار تحقيق الانضباط بالشارع المنياوي، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين وقائدي السيارات.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع كافة الإشغالات على حرم الطريق العام بالأحياء الرئيسية على مستوى المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير 12 محضراً مخالفا، مؤكدا أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في المتابعة المستمرة بكافة القطاعات الخدمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانبه، أكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من نقاط تجميعها بالشوارع الرئيسية والفرعية وإجراء صيانة دورية لكشافات الإنارة لدعم الإنارة العامة بالشوارع إلى جانب رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية والاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.


محافظ المنيا

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حملة مكبرة لإزالة التعديات

إزالة التعديات



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