بيب جوارديولا يزور الأهرامات بصحبة أسرته.. والسياحة والآثار تنظم مأدبة غداء لهم.. صور

كتب آسر أحمد

كشفت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة والآثار المصرية، عن صور جديدة من كواليس استقبالها للمدرب الاسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أثناء زيارته لمصر برفقه عائلته لقضاء عطلته الضيفية.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، صوراً للمدير الفنى أثناء زيارته لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وحضوره على مأدبة الغداء التى أعدتها الوزارة للمدير الفني وعائلته فى أحد الفنادق المطلة على الأهرامات.



جوارديولا



جوارديولا وعائلته في الأهرامات

وأشار عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن مثل هذه الزيارات الخاصة بالمشاهير لها تأثير قوى ومؤثر فى الأسواق السياحية المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة أكبر ومنها السوق الإسبانى والذى شهد نمواً كبيراً في الحركة السياحة الوافدة منه خلال النصف الأول من هذا العام.

وقد وصل بيب جوارديولا وأسرته، مطار القاهرة، مساء أمس، من إسبانيا، وكان فى استقباله نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكتب، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية والأثرية بالمقصد السياحي المصري.

وبدأ برنامج الزيارة بمدينة القاهرة وسينتهي بمدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان، حيث زار، اليوم، منطقة أهرامات الجيزة.

كما قامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بدعوته علي مأدبة غداء بأحد الفنادق المُطلة علي الأهرامات، وقد كان فى استقباله السيد أحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأستاذة نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، حيث رحبوا بهم وبأسرته، وتم إهدائهم هدية تذكارية لنسخة من قناع الملك توت عنخ آمون والذى أبدى إعجابه الشديد به.

ومن المقرر أن تستمر هذه الزيارة بعد ذلك في رحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد أبو سمبل بأسوان.



استقبال المدير الاسباني في مصر



المدير الاسباني مع عائلته امام الاهرامات