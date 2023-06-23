انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى بأسيوط وغرفة عمليات لاستقبال الشكاوى

أسيوط - هيثم البدرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيو ط، عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والأحياء، ومديريات الخدمات وتشكيل غرفة عمليات مركزية، وغرف عمليات فرعية بالمراكز والأحياء على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها، بالإضافة الى فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط وبالمراكز والأحياء، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق اجراءات السلامة والصحة والإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على النظافة العامة ومنع اية تزاحمات.

وأشار محافظ أسيوط فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع ادارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدنى لتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لإستقبال المعيدين والمصلين .

وأوضح المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

كما أصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمسئولي إدارة المخلفات الصلبة ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط بالتخلص من المخلفات بطرق امنة ، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد.

وأكد اللواء عصام سعد، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بمديرية التموين ، حيث تم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً لعيد الاضحى المبارك ،مشيرا الى انه تم توجيه ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع بالقرى والمراكز والاحياء ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لزيادة عرض اللحوم والاسماك خلال الاحتفال بالعيد وسحب عينات من محال اللحوم والاسماك المملحة المعروضة بالمحال والاسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها ، فضلا عن تكثيف الحملات والمرور الميدانى على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام ، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال العيد وبالأسعار المناسبة .

وأضاف المحافظ، أنه تم تم تكليف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية اقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال اية حالات خلال فترة الإجازات والأعياد ، فضلا عن المتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الادوية والأمصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل اية حالات مرضية الى اقرب مستشفى ونشر سيارات الاسعاف باماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق بكافة القرى والمراكز .