وأكدت الخارجية الكويتية -في بيان لها الخميس- رفض دولة الكويت القاطع لجميع أشكال العنف والترويع والترهيب التي تستهدف الشعب الفلسطيني والتي تعد انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي.

وجددت موقف دولة الكويت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بأسره وتحمل مسؤولياته؛ لوقف هذه الاعتداءات المتواصلة والعمل على توفير الحماية الإنسانية والقانونية اللازمة للشعب الفلسطيني وحماية ممتلكاته.