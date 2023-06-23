اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 يونيو 2023 01:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين بحوزتهما 250 طربة حشيش فى الوراق

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:55 ص
القبض على عاطلين بحوزتهما 250 طربة حشيش فى الوراق قوة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 500 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق..

 


مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

الوراق

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة