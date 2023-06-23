القبض على عاطلين بحوزتهما 250 طربة حشيش فى الوراق

كتب محمود عبد الراضي

ألقى رجال المباحث بالجيزة، القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة)، حال استقلالهما سيارة ملاكي بدائرة القسم وبحوزتهما (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة) .

بمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2 مليون و 500 ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وباشرت النيابة التحقيق..