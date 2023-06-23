الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالمى فى باريس

كتب محمد شعلان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد قمة ميثاق التمويل العالم، المقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، فى الجلسة الختامية للقمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، المنعقدة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي سيديرها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يتم خلال الجلسة الختامية استعراض مجمل المحاور التى دارت خلال فعاليات القمة، سواء الجلسة الافتتاحية أو الموائد المستديرة التي أقيمت، وشارك الرئيس السيسى فى إحداها، ومن المقرر أيضًا أن يجرى الرئيس السيسى لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول المشاركين فى القمة.