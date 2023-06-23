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الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يبحثان فى باريس الملفات ذات الاهتمام المشترك

الجمعة، 23 يونيو 2023 11:49 م
الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يبحثان فى باريس الملفات ذات الاهتمام المشترك الرئيس السيسى
باريس- محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لقاءً ودياً مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الفرنسية باريس.
 
 
وأكد الزعيمان قوة ورسوخ العلاقات المصرية السعودية والاعتزاز بما يربط الشعبين الشقيقين من أواصر المودة والتقارب، وبحثا كيفية تعزيز آليات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب. 
 
وناقش الزعيمان كذلك العديد من الملفات العربية والإقليمية والدولية، وتوافقا حول مواصلة جهودهما المكثفة لتدعيم العمل العربى المشترك والمساهمة في تسوية الأزمات وتوطيد أركان الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة بما يحقق مصالح شعوبها ويصون مقدراتها.

الرئيس السيسى

المملكة العربية السعودية

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الأمير محمد بن سلمان

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