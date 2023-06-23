اليوم السابع
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الرئيس السيسى: التحدى الذى يهدد العالم واضح.. والإرادة متوافرة لمواجهته

الجمعة، 23 يونيو 2023 12:05 م
الرئيس السيسى: التحدى الذى يهدد العالم واضح.. والإرادة متوافرة لمواجهته الرئيس السيسى فى الفعالية
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن التحدي والخطر الذي يعاني منه العالم واضح لنا كلنا، قائلا: "لما كان في مخاطر للكوفيد العالم تحرك لمجابهته.. ولما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية العالم تحرك.. والإجراءات تمت بفاعلية وحسم.. إذا الإرادة متوفرة".

 

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، بالجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس: "فى مصر ودولنا كان القادة يقدمون وعودا كثيرة فى الانتخابات دون تحقيق جزء كبير منها، وتابع: "انا لما جيت مقلتش كده خالص.. وقلت معنديش حاجة أوعد بها.. إلا العمل والصبر.. ولم أطلق مشروعا إلا عند افتتاحه.. مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدا".

 


الرئيس السيسى

فرنسا

قمة الميثاق

السيسى فى باريس



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