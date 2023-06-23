وذكرت الوزارة الروسية، فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أن المعلومات حول احتلال القوات الأوكرانية لمنطقة "سادوفويه" غير صحيحة وأنها تحت السيطرة الكاملة للعسكريين الروس .. مشيرة إلى أن مدينة أوروجاينويه في دونيتسك أيضا تحت سيطرة القوات الروسية.

وفي سياق آخر، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، عن تمكن أنظمة الدفاع الجوي من إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مدينة كورسك، وطلب من السكان عدم لمس قطع الحطام في حال العثور عليه والإبلاغ عن اكتشافها فقط.