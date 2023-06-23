الدفاع الروسية: اعتراض 15 صاروخ "هيمارس" وتدمير مخازن أسلحة أوكرانية

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، تدمير مخازن أسلحة غربية واعتراض 15 صاروخ "هيمارس" وقنابل جوية موجهة من نوع "JDAM" أمريكية الصنع في أوكرانيا.



وذكرت الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم /الجمعة/ - أن قواتها دمرت بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة مخازن أسلحة غربية تابعة للقوات الأوكرانية الليلة الماضية، وشهدت محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيا ودونيتسك اشتباكات شديدة.



وأضافت أنه على محور جنوب دونيتسك، تم صد ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية وإيقاف أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في زاباروجيا، وتصفية أكثر من 130 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفعي هاوتزر من طراز D20، إضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع.



وأوضحت الدفاع الروسية، أنه على محور دونيتسك تم صد أربع هجمات في بيرفومايسكوي وبيرديشي ومارينكا في دونيتسك وتصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-20 و Msta-B، إلى جانب تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 118 بالقرب من قرية تشاسوف يار في دونيتسك.



وأشارت إلى أن قواتها قامت بتصفية ما يصل إلى 30 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وتدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع وإحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع في خاركوف.



وعلى محور كراسني ليمانسك، تمكنت القوات الروسية من القضاء على مجموعتين تخريبيتين و90 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعين ذاتيين الحركة من طراز Gvozdika وعدد من مدافع D20 وD-30، وعلى محور خيرسون، تم تصفية أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي أمريكي الصنع M777.



ولفتت الدفاع الروسية، إلى أنه تم اعتراض أربعة صواريخ تكتيكية من طراز Tochka-U بالإضافة إلى 15 صاروخ HIMARS وقنابل جوية موجهة من نوع JDAM أمريكية، وتدمير 11 مسيرة أوكرانية في دونيتسك وزابوروجيا.