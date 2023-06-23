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الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا اليوم منها 14 جديدًا و 8 أعمال صيانة

الجمعة، 23 يونيو 2023 05:00 ص
الأوقاف تفتتح 22 مسجدًا اليوم منها 14 جديدًا و 8 أعمال صيانة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم ( 22 ) مسجدًا منها ( 14 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و( 8 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1214 ) مسجدًا منها ( 976 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 238 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف سوهاج
1. الرحمن القاضي - طهطا
2. الموازن  ( آل عيسى ) عرب بخواج – شطورة – طهطا 
مديرية أوقاف القاهرة
3. السيدة عائشة بنت أبي بكر- مدينة الشروق قطعة 50 مركز خدمات2
مديرية أوقاف الأقصر
4. الهجرة - البياضية
مديرية أوقاف الفيوم
5. جودة سالم – المشرك بحري – الشواشنة – يوسف الصديق
6. النصارية – الكعابي الجديدة – سنورس ثان
7. سيد عبد الحميد – عزبة شديد – الكوم الأحمر – شبين القناطر غرب 
8. أبو رواش – عزبة رستم الغربية – ميت كنانة - طوخ
مديرية أوقاف المنيا
9. الرحمن – ساقية موسى – أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
10. الرحمة بجوار المقابر – سيدي غازي – كفر الدوار 
مديرية أوقاف الغربية
11. هدية – عزبة هدية شوني – مركز طنطا
مديرية أوقاف الشرقية
12. أبو رجب أم رماد - الزقازيق
مديرية أوقاف أسيوط
13. أولاد شمر – مير – القوصية
مديرية أوقاف بني سويف
14. الإخلاص – قرية ملاحية سعيد جعفر - ببا
 

ثانيًا: مساجد الصيانة: 

مديرية أوقاف الجيزة
1. محمد رمضان – شارع المحطة 
2. هيا مبارك ( عتابي) – كرداسة 
مديرية أوقاف القليوبية
3. العمري – منية السباع – بنها ثاني
مديرية أوقاف البحر الأحمر 
4. عمار بن ياسر – سفاجا 
مديرية أوقاف السويس
5. أحمد بن حنبل – حي فيصل 
مديرية أوقاف الإسكندرية
6. المصطفى – قرية الجزائر – العامرية ثان
مديرية أوقاف قنا
7. آل القاصرة – القلعة - قفط
مديرية أوقاف الشرقية
8. سالم جابر الحسن – قرية الرحمانية – مركز أبو كبير. 

مساجد الاوقاف

افتتاح مساجد

الشروق

وزارة الاوقاف



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