الأمن العام يضبط حائزى الأسلحة والمواد المخدرة خلال حملة فى المنيا

كتب محمود عبد الراضي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة أمنية استهدفت دائرة (مركزى شرطة أبو قرقاص – دير مواس) ، أسفرت جهودها عن ضبط 8 قطع سلاح نارى، عبارة عن (3 بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (306) حكم قضائى متنوع، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية. وجارى استمرار الحملات.